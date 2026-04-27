Jorge Nieto revela a quién apoyará en la segunda vuelta

A raíz de un proceso electoral accidentado, en el que se han evidenciado deficiencias en los organismos electorales, uno de los candidatos presidenciales que tuvo mayor relevancia durante la campaña se pronunció sobre las Elecciones Generales 2026.

En una entrevista con Milagros Leiva en el programa Sin Rodeos, el excandidato presidencial Jorge Nieto expuso su postura sobre el desarrollo del proceso electoral, así como su análisis frente a una eventual segunda vuelta.

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

Asimismo, para el excandidato Jorge Nieto, los posibles representantes aún no están definidos, por lo que señaló que esperará la culminación del proceso y la publicación de los resultados oficiales. “Primero, que no sabemos si van a estar (Keiko Fujimori y Roberto Sánchez); el único que lo puede decidir es el Jurado Nacional de Elecciones; cuando ellos digan quiénes serán los finalistas, tomaremos decisiones”, indicó.

Tras ser consultado sobre una posible elección complementaria, propuesta por Rafael López Aliaga, Jorge Nieto señaló que, de haberse llevado a cabo, habría tenido amplias posibilidades de participar con éxito. “Él sabe (López Aliaga) si hubiera habido elecciones complementarias parciales o totales, yo hubiera tenido una alta votación”

POSTURAS DE JORGE NIETO

El excandidato señaló que es necesario contar con pruebas para afirmar que las elecciones han sido viciadas, ya que sin evidencia no se puede llegar a una conclusión. “Esto no es de creencias, esto es de pruebas; si yo pienso que hay fraude, tengo que colocar por delante la prueba; yo hasta ahora no la he visto, lo que he visto son intuiciones, aseveraciones”, agregó.

Por otro lado, tras ser consultado sobre su inclinación electoral en una eventual segunda vuelta, Jorge Nieto evitó pronunciarse al respecto y reafirmó su postura de esperar los resultados oficiales antes de emitir una opinión.