Rafael López Aliaga exige elecciones complementarias: “Me han robado por todos lados”

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, exigió la realización de elecciones complementarias en Lima Metropolitana tras denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral. Según indicó, el retraso en la entrega de material electoral impidió que miles de ciudadanos ejercieran su derecho al voto.

López Aliaga sostuvo que existiría un plan orquestado para perjudicar su candidatura, señalando que, junto a ingenieros y especialistas, analizó la base de datos de la ONPE, donde —según afirma— se evidenciarían indicios de vulneración de resultados. En ese sentido, cuestionó la transparencia del proceso electoral.

Asimismo, el candidato de Renovación Popular pidió la salida del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, al considerar que no debería continuar en el cargo frente a los cuestionamientos y señaló que debería se enjuiciado. También afirmó que su agrupación habría obtenido más votos que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“ME HAN ROBADO POR TODOS LADOS”

Finalmente, expresó su malestar por la falta de respaldo de otros líderes políticos a sus denuncias y aseguró haber sido perjudicado durante el proceso. “Me han robado por todos lados. Han tirado al tacho un año de trabajo”, declaró, insistiendo en que se investiguen las irregularidades y se garantice la transparencia electoral.