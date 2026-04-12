Norma Yarrow en Sin Rodeos: “Corvetto tiene que ser investigado y sacado del cargo”

En entrevista con el programa Sin Rodeos con Milagros Leiva, la congresista Norma Yarrow criticó duramente la organización de las Elecciones Generales 2026, señalando que miles de ciudadanos se vieron perjudicados por la falta de material electoral en diversos locales de votación.

Yarrow indicó que alrededor de 63 mil peruanos no pudieron ejercer su derecho al voto debido a retrasos en la distribución del material en 15 centros ubicados en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. “Me solidarizo con el ciudadano peruano que acudió a votar en esta fiesta electoral, que se terminó convirtiendo en una pesadilla”, expresó.

Asimismo, la parlamentaria sostuvo que su partido continuará con acciones legales contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y fue enfática al señalar que “Corvetto tiene que ser investigado y sacado del cargo de manera inmediata”, debido a la gravedad de lo ocurrido.

CAUTELOSOS CON LOS RESULTADOS

Finalmente, respecto a una eventual clasificación a segunda vuelta, Norma Yarrow indicó que serán cautelosos y esperarán los resultados oficiales de la ONPE. Añadió que Renovación Popular busca generar cambios en el país y reducir el centralismo, reafirmando su postura política de cara al proceso electoral.