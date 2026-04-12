Miguel Torres en entrevista con Milagros Leiva: “Los peruanos exigen transparencia en el proceso electoral”

En entrevista con el programa “Sin Rodeos” con Milagros Leiva, el dirigente de Fuerza Popular, Miguel Torres, afirmó que los peruanos exigen transparencia en el proceso electoral tras los inconvenientes registrados durante la jornada de votación donde 63 mil peruanos no pudieron ejercer su derecho al voto.

Torres calificó como “terrible” lo ocurrido, indicando que miles de peruanos acudieron a las urnas con la intención de elegir a sus representantes, pero no pudieron hacerlo debido a que el material electoral de ONPE no llegó a 15 locales de votación, lo que generó malestar entre los ciudadanos.

Asimismo, enfatizó que la situación no se soluciona únicamente con la exoneración de multas, ya que, según indicó, los peruanos necesitan garantías de transparencia en el proceso. En ese sentido, saludó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de ampliar el horario de votación para el lunes 13 de abril.

AGRADECIÓ EL RESPALDO

Finalmente, calificó el hecho como “un escándalo” y pidió cambios en la jefatura de la ONPE, liderada por Piero Corvetto, aunque precisó que dicha decisión no depende de su partido. Además, agradeció el respaldo de los votantes y señaló que la candidata Keiko Fujimori se encuentra agradecida por el apoyo recibido.