José Williams en Sin Rodeos: esto dijo el candidato presidencial de Avanza País

El candidato presidencial de Avanza País, José Williams, arremetió contra el Gobierno del presidente José María Balcázar durante su participación en Sin Rodeos, transmitido por Panamericana Televisión y conducido por Milagros Leiva. A juicio de Williams, la reciente designación de Hernando de Soto como premier “es muy malo para la democracia y para el futuro del Perú” y sustenta su postura en la necesidad de que su partido ejerza una oposición más vigilante y férrea. “Somos un partido de oposición y ahora vamos a ser mucho más estrictos… para que no nos vayan a sorprender”, afirmó.

Williams cuestiona al Gobierno y reafirma oposición firme

En cuanto a la situación política actual, el exjefe militar sostuvo que detrás del Ejecutivo existiría influencia de sectores que mantienen vínculos con Perú Libre. “No podemos ser tan inocentes de pensar que… van a hacer una transición buena”, manifestó al advertir que las decisiones no se limitarán a una administración de corto plazo. También fue crítico con el accionar del sistema de justicia respecto de Vladimir Cerrón, al señalar que “es una vergüenza que no lo capturen” y que permanece sin detención pese a, según él, indicios de direccionamiento político.

Sobre la censura al presidente interino José Jerí, Williams reafirmó que desde Avanza País consideraron que la vacancia era lo más apropiado para ganar tiempo en la organización electoral. “Nosotros dijimos semanas antes que correspondía que él se vaya con una vacancia”, subrayó, y advirtió que la coyuntura política genera incertidumbre en la población. Respecto del gabinete del presidente Balcázar, el aspirante cuestionó la capacidad moral para gobernar, considerando antecedentes que a su juicio lo descalifican. “No tiene los méritos para poder gobernar”, afirmó con firmeza.

En el cierre de la entrevista, Williams apeló también a su trayectoria personal como su participación en el rescate de rehenes en la casa del embajador de Japón secuestrados por el MRTA y profesional como aval de su integridad. Defendió haber cuidado su honor durante “35 años” de servicio y argumentó que su experiencia le permite tomar decisiones bajo presión. “Uno de los valores más importantes en una persona es su honor”, declaró al recordar, además, las tragedias familiares que ha enfrentado y cómo el apoyo de sus hijos y su madre le permitió mantenerse firme. “No te puedes caer porque si te caes es peor”, concluyó.