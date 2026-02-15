José Jerí EN EXCLUSIVA con Milagros Leiva: habló sobre su posible censura y las acusaciones en su contra

El presidente de la República, José Jerí, se presentó en el programa Sin Rodeos, conducido por Milagros Leiva en Panamericana Televisión, donde respondió por primera vez de manera extensa sobre la moción que impulsa el Congreso y las investigaciones fiscales en su contra. “Yo no he cometido ningún delito”, afirmó. Además, reconoció como un error salir “encapuchado”: “Admito mi error de haber ido en una forma inadecuada a una cena en altas horas de la noche”, pero remarcó que “nunca ha habido contenido ilícito”.

Respecto al pleno extraordinario convocado para debatir su permanencia, el jefe de Estado sostuvo que respetará lo que determine el Parlamento. “Será el Congreso el que tome la decisión en base a la Constitución, las leyes y reglamento. Apelo al buen criterio que puede tener el Congreso”, declaró. También precisó que, desde su perspectiva legal, el procedimiento aplicable sería la vacancia y no la censura. “Yo tomé juramento como presidente de la República al amparo de la Constitución”, enfatizó.

Congreso, Fiscalía y proceso electoral bajo la lupa

En relación con la investigación por presunto tráfico de influencias, Jerí reiteró que no conocía otras actividades empresariales de Zhihua Yang. “Yo solamente conocía las actividades que él me dijo, el chifa y su market”, señaló. Asimismo, negó haber recibido algún pedido indebido: “En ningún momento él me pidió directa o indirectamente algún tipo de favorecimiento”. Sobre las sospechas fiscales, añadió que se trata de “hipótesis que la fiscalía tiene sobre los escenarios que va manejando”.

El jefe de Estado también respondió por cuestionamientos a su entorno personal y laboral. Confirmó que una colaboradora lo asistió cuando era congresista y que el pago fue con recursos propios. “Ella me ayudó directamente a mí, no le pagó el Estado”, sostuvo, y agregó: “No hay nada irregular”. Finalmente, garantizó neutralidad en las Elecciones Generales 2026. “Mi compromiso es mantener la neutralidad, mantener la imparcialidad del proceso electoral”, afirmó, y aseguró que no favorecerá a ningún candidato: “El presidente no se va a meter a favorecer ni a ir en contra de nadie”.