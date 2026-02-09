Rafael López Aliaga en Sin Rodeos: esto dijo el candidato presidencial de Renovación Popular

El candidato presidencial y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, planteó como ejes centrales de su propuesta política la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y una reducción del número de ministerios.

Según explicó, la permanencia del Perú en la Corte IDH limita la capacidad del Estado para enfrentar delitos graves. “La Corte siempre falla en contra del Perú”, sostuvo, al cuestionar lo que considera una afectación a la soberanía nacional. A su juicio, el sistema interamericano “no está defendiendo a las víctimas”.

Salida del Perú de la Corte IDH: propuesta de López Aliaga

López Aliaga afirmó que en su eventual gobierno evaluaría retirarse del sistema interamericano lo más pronto posible: “Lo primero que hay que hacer es salir de la Corte”, señaló, al sostener que este tribunal “termina protegiendo a extorsionadores y sicarios”.

El candidato agregó que esta medida permitiría endurecer sanciones penales y reformar el sistema de justicia. “Hay delitos que merecen cadena perpetua”, declaró, al insistir en que el Estado debe tener plena autonomía para legislar en materia de seguridad ciudadana.

Fusión de ministerios y reducción del aparato estatal

En cuanto a la estructura del Ejecutivo, López Aliaga cuestionó el actual número de carteras ministeriales. “Dieciocho ministerios son humanamente inmanejables”, afirmó, al proponer una reorganización profunda del Estado para reducir costos y eliminar duplicidades.

Entre las fusiones planteadas, mencionó una serie de fusiones que pretende hacer entre ministerios y la creación de una cartera inédita: “Ese ministerio se llamaría Dignidad y Desarrollo Humano”, explicó, al asegurar que el objetivo es “quitar la grasa del Estado y poner la plata donde la gente la necesita”.