Keiko Fujimori rompe su silencio con Milagros Leiva: habló sobre su vida pública y su campaña electoral

La candidata presidencial de Fuerza Popular llegó al set de "Sin Rodeos' donde abordó distintos temas de su vida pública y el escenario electoral rumbo a las elecciones generales 2026.

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, participó en el programa Sin Rodeos, conducido por Milagros Leiva en Panamericana Televisión, donde abordó diversos aspectos de su trayectoria personal y el panorama político de cara a las elecciones generales de 2026.

Durante la entrevista, Fujimori se refirió a etapas pasadas de su vida, las cuales calificó como periodos de aprendizaje marcados tanto por momentos de alegría como de dificultad. Asimismo, señaló que actualmente se siente más fortalecida.

Consultada sobre la posibilidad de que sus hijas incursionen en política, indicó que preferiría que desarrollen una carrera fuera de ese ámbito. No obstante, precisó que las respaldaría si decidieran participar, aunque advirtió sobre los sacrificios que implica la vida política.

SOBRE SU RELACIÓN CON KENJI FUJIMORI

En relación con su hermano Kenji Fujimori, confirmó que ambos se han reconciliado y que han dejado atrás sus diferencias. Según explicó, las discrepancias estuvieron relacionadas con la forma de gestionar la libertad de su padre.

Respecto al fin de su matrimonio con Mark Vito, Fujimori manifestó que no hará públicas las razones por respeto a sus hijas, y expresó su agradecimiento a su expareja por el apoyo brindado durante su etapa de prisión.

Sobre las críticas dirigidas a la bancada de Fuerza Popular y su rol en el Congreso, sostuvo que la crisis política no es responsabilidad de una sola agrupación y señaló que, desde su partido, existe voluntad de diálogo.