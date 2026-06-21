¿Qué pasó en la comisaría de Manchay? Joven murió bajo custodia policial

La muerte de un adolescente de 17 años al interior de la comisaría de Manchay ha generado indignación entre sus familiares, quienes exigen una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. El caso salió a la luz luego de que los padres del menor denunciaran presuntas irregularidades durante su permanencia bajo custodia policial.

En declaraciones al programa Sin Rodeos conducido por Milagros Leiva, los progenitores aseguraron que su hijo habría sido golpeado y torturado dentro de la dependencia policial. Según relataron, desde el momento de su detención no se le permitió comunicarse libremente con su familia, situación que incrementó la preocupación de sus seres queridos.

El padre del adolescente afirmó que logró verlo en la comisaría y que el menor le suplicó ser retirado del lugar porque temía por su vida. “Mi hijo estaba aterrorizado y pedía que lo saquen”, sostuvo. Asimismo, indicó que el joven compartía la carceleta con otros dos detenidos y denunció que uno de los agentes le solicitó llevar pollo a la brasa mientras permanecía en la dependencia.

EXIGEN JUSTICIA

De acuerdo con la versión de los familiares, el adolescente fue hallado inconsciente dentro del calabozo y no recibió atención oportuna para ser trasladado a un centro de salud. Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades del Ministerio Público para que las investigaciones se desarrollen con celeridad y se determinen las responsabilidades correspondientes en este caso.