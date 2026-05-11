Deudos del “Andahuaylazo” le responden a Antauro Humala y Roberto Sánchez

En entrevista para el programa Sin Rodeos de Milagros Leiva, Adolfo Cahuana, padre del capitán PNP Carlos Cahuana Pacheco, cuestionó las declaraciones de Antauro Humala sobre el “Andahuaylazo” ocurrido en enero del 2005 al que calificó como un acto político.

Cahuana recordó que su hijo fue enviado a intervenir tras conocerse la toma de la comisaría de Andahuaylas por integrantes etnocaceristas. Según relató, los agentes policiales fueron atacados sin piedad durante el enfrentamiento, causando la muerte de cuatro efectivos.

También participó en la entrevista el mayor PNP en retiro Miguel Ángel Canga Guzmán, quien narró cómo vivió los hechos durante aquella trágica jornada. El exoficial señaló que encontró la comisaría tomada y recordó momentos de tensión y violencia dentro del local policial.

ANTAURO Y LA VIOLENCIA

Los familiares de las víctimas y sobrevivientes pidieron que estos hechos de sangre no sean considerados como un simple acto político, sino como un episodio que dejó graves consecuencias para las familias de los policías fallecidos y para la historia reciente del país.