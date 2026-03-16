Ethel Pozo en Sin Rodeos: “Estar en La Granja VIP es una gran responsabilidad”

La conductora de televisión Ethel Pozo habló sobre el esperado estreno del reality La Granja VIP durante una entrevista en el programa Sin Rodeos. En la conversación con Milagros Leiva, la presentadora expresó su entusiasmo por asumir la conducción de este nuevo proyecto televisivo que promete convertirse en uno de los más ambiciosos de la pantalla nacional.

Durante la entrevista, Pozo también recordó pasajes de su infancia y su cercanía con su madre, la reconocida presentadora Gisela Valcárcel, además de rememorar sus inicios en la televisión a través de la señal de Panamericana Televisión. La conductora señaló que su participación en el nuevo reality representa una etapa importante en su trayectoria profesional.

“Estar en La Granja VIP es una gran responsabilidad”, afirmó Ethel Pozo al referirse al reto que implica liderar el programa junto a su compañero Yaco Eskenazi. Cabe precisar que este nuevo formato reunirá a diversas figuras del espectáculo que deberán convivir en una granja durante 13 semanas, enfrentando retos y cumpliendo diferentes roles dentro de la competencia.

HOY ES EL GRAN ESTRENO

El reality La Granja VIP se estrenará este lunes 16 de marzo a las 8:30 p. m. y contará con un premio de 100 mil soles para el ganador. La producción busca ofrecer entretenimiento familiar y mostrar la convivencia de celebridades en un entorno completamente distinto al que están acostumbradas.