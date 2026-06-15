Ricardo Gareca explica sobre su salida de la Selección Peruana

Ricardo Gareca volvió a pronunciarse sobre el final de su etapa en la Selección Peruana y aseguró que la decisión de no continuar fue tomada por los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. En una entrevista con el programa Sin Rodeos, explicó que, tras culminar su vínculo con la Bicolor, aceptó dirigir a la Selección Chilena como parte de su carrera profesional.

El técnico argentino señaló que ha preferido mantener distancia de los temas relacionados con la Selección Peruana debido a que algunas de sus declaraciones fueron interpretadas de manera equivocada. Por ello, indicó que evitará hacer más comentarios sobre la escuadra nacional y sobre quienes actualmente conducen el fútbol peruano.

Pese a ello, el popular “Tigre” manifestó su cariño por nuestro país y expresó su deseo de que la Selección Peruana consiga buenos resultados en los próximos años. Además, sostuvo que el crecimiento del fútbol nacional depende de una mejor planificación y de una gestión más sólida en todos sus niveles dirigenciales.

REESTRUCTURACIÓN DEL FÚTBOL

Finalmente, el estratega hizo un llamado a las autoridades para otorgar mayor importancia al deporte y a la formación de nuevas generaciones de futbolistas. También señaló que el país necesita trabajar en el desarrollo de talentos que puedan convertirse en referentes, ante la ausencia de sucesores de figuras como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.