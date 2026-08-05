Salud bucal: sigue estos hábitos diarios para prevenir la gingivitis en adultos y niños

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Salud Bucal, recordó que una higiene bucal adecuada es clave para prevenir la gingivitis, una inflamación de encías que puede derivar en enfermedades periodontales si no se trata a tiempo.

La directora de Salud Bucal, Raquel Molfino, señaló que algunos síntomas como el enrojecimiento, inflamación, sensibilidad y sangrado durante el cepillado requieren recibir atención médica inmediata.

Además, recomendó cepillarse al menos dos veces al día con pasta dental con flúor, usar hilo dental y optar por una alimentación baja en azúcares. Molfino destacó la importancia de los controles odontológicos regulares para detectar a tiempo enfermedades bucales y promover hábitos saludables en todas las etapas de la vida.

Factores de riesgo y medidas adicionales

El Minsa exhortó a evitar el consumo de tabaco y controlar enfermedades como la diabetes, ya que aumentan el riesgo de padecer afecciones en las encías y dificultan su recuperación. La autoridad sanitaria subrayó que la prevención y el autocuidado son fundamentales para reducir complicaciones.

Fortalecimiento de prevención en salud bucal

A través de sus establecimientos, el Ministerio de Salud continúa impulsando acciones de prevención y prácticas de autocuidado para mantener sonrisas saludables y mejorar la calidad de vida de la población, reafirmando su compromiso con la promoción de la salud oral como parte del bienestar general.