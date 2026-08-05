¿Qué significa el color de blíster en medicamentos? Conoce porqué no es recomendable usar pastilleros

Guardar los medicamentos de manera ordenada ayuda a cumplir los horarios de un tratamiento, especialmente cuando deben tomarse varios productos durante el día. Sin embargo, antes de colocar pastillas o cápsulas en un pastillero, es necesario revisar su presentación original, debido a que no todos los medicamentos requieren las mismas condiciones de conservación frente a la luz, la humedad o la temperatura.

El color y el material del blíster son importantes

De acuerdo con un especialista de Chester Farmacias & Perfumería, un blíster blanco y transparente, que permite observar el comprimido o la gragea, podría facilitar el traslado del medicamento a un pastillero. La situación cambia cuando el envase tiene algún color, como el amarillo, pues esta característica puede indicar que el producto necesita protección frente a la luz.

También requieren especial atención los medicamentos que vienen en blísteres completamente sellados de aluminio. Este tipo de presentación puede proteger el contenido de factores ambientales como la luz, la humedad y la temperatura, por lo que retirar anticipadamente las pastillas podría reducir la protección proporcionada por su envase original.

¿Qué significan las siglas XR, LP y AP?

Las siglas XR, LP o AP, presentes en determinadas cápsulas y comprimidos, pueden indicar que el medicamento cuenta con un sistema de liberación especial o prolongada. Por esta razón, estos productos no deben cortarse, triturarse, abrirse o dividirse sin la autorización de un médico o farmacéutico, ya que modificar su presentación podría alterar la manera en que liberan su contenido en el organismo.

Antes de guardar o manipular un medicamento, se recomienda revisar el color y material del blíster, las siglas impresas en el producto y las indicaciones de conservación incluidas en el prospecto. Ante cualquier duda, la persona debe consultar con un profesional de la salud o farmacéutico y evitar retirar automáticamente todos los medicamentos de sus envases originales.