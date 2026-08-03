¿Eres de los que no se acuerda de ir al baño? Conoce qué consecuencias genera este hábito

Retener la orina durante periodos prolongados, una práctica frecuente entre quienes postergan la ida al baño por sus responsabilidades diarias, puede provocar infecciones urinarias, pérdida de elasticidad de la vejiga y complicaciones en la función renal. Ante este riesgo, el Ministerio de Salud (Minsa) brindó recomendaciones para proteger el sistema urinario y evitar daños que podrían agravarse con el paso del tiempo.

El doctor Johan Campos Huamán, especialista en urología del Minsa, explicó que la vejiga es un órgano muscular y elástico diseñado para almacenar temporalmente una cantidad determinada de líquido. Sin embargo, cuando una persona ignora repetidamente la necesidad de orinar, el músculo vesical se sobreestira, pierde progresivamente su tono natural y puede presentar dificultades para vaciarse por completo.

¿Qué daños puede causar retener la orina?

La acumulación de residuos dentro de la vejiga crea condiciones favorables para la aparición de cistitis e infecciones urinarias recurrentes. Si estas enfermedades no son atendidas oportunamente, las bacterias pueden ascender por las vías urinarias, llegar hasta los riñones y comprometer seriamente su funcionamiento.

Además, forzar el sistema urinario durante varias horas incrementa la presión interna de las vías urinarias. Esta situación puede ocasionar espasmos dolorosos, dificultad crónica para orinar e incontinencia por rebosamiento, un problema que ocurre cuando la vejiga se llena demasiado y la orina comienza a escapar de manera involuntaria.

¿Cada cuánto tiempo se debe ir al baño?

El Minsa recomienda acudir al baño cada tres o cuatro horas como máximo, sin esperar a sentir dolor o una urgencia extrema. También aconseja vaciar la vejiga de forma relajada, sin pujar ni apresurar el flujo, y beber entre 1.5 y 2 litros de agua al día para favorecer una eliminación regular de la orina. Ante síntomas como ardor al orinar, dolor pélvico o cambios en el color de la orina, la persona debe acudir a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.