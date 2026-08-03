CNP ofrece apoyo al gobierno para reducir los niveles de anemia

Decana del Colegio de Nutricionistas, Rosa Elena Luz Cruz, dijo que están preparados para ayudar en la parte técnica encaminando todas las acciones.

La decana del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) Magister Rosa Elena Luz Cruz Maldonado, se mostró a favor de la medida anunciada por la presidenta Keiko Fujimori para reducir el nivel de anemia en el país.

“Es un anuncio alentador puesto que se va a priorizar un tema tan importante como es la anemia ya que tenemos cifras que no bajan, por lo tanto, este tema es prioritario”, sostuvo.

Cruz Maldonado, dijo que como Colegio de Nutricionistas del Perú están listos y preparados para ayudar en la parte técnica encaminando todas las acciones para conseguir la meta de reducir la anemia en nuestro país.

Preciso que lamentablemente los anteriores gobiernos han tomado la anemia como una enfermedad que se trata solo con un poco de hierro, que fue lo peor que se ha hecho medicalizar la anemia, pensando que con el sulfato ferroso las cosas se van a solucionar cuando este problema tiene muchas aristas entre ellas la alimentación.

“Hay una visión incorrecta porque se piensa que los bebés o niños deben comer igual que un adulto cuando no es así ya que tienen necesidades priorizadas y alimentos precisos que no deben faltar ya que si faltan no se cubren los requerimientos y se presenta la anemia por falta de nutrientes”, precisó.

La especialista en nutrición agregó que dando solo hierro a los niños no es suficiente porque necesita alimentos proteicos y en todo caso lo que estamos haciendo es intoxicándolo porque el hierro es transportado por la proteína.

“No solo es el hierro para formar en sangre sino otros nutrientes más sobre todo un macronutriente tan importante como la proteína que es la que va a ayudar en la formación de sangre en todas las personas”, dijo.

En este sentido, insistió en que la base del tratamiento de la anemia es la educación nutricional de calidad para que los niños coman lo que deben comer a una edad tan importante, ya que las primeras 10 semanas de gestación hasta los 2 años de edad, en ese periodo de los mil días son transcendentales porque definen el desarrollo.

Asimismo, manifestó que es aplaudible el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori y para eso se necesitan nutricionistas no otros profesionales porque los resultados nunca serán los correctos.