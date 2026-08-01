Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre realiza con éxito su primera craneotomía y extirpó lesión cerebral a paciente de 57 años

Por primera vez, el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre operó con éxito a una paciente para retirarle una lesión en el cerebro mediante una craneotomía. Este importante hito fortalece la capacidad resolutiva del establecimiento y amplía la atención especializada que brinda a personas con enfermedades neurológicas.

La paciente, una mujer de 57 años, ingresó con antecedentes de convulsiones y pérdida de fuerza en las extremidades derechas desde hacía seis años. Tras la evaluación clínica y los estudios especializados, fue diagnosticada con un proceso expansivo intracerebral —una lesión que ocupa espacio dentro del cerebro y puede afectar su funcionamiento— localizado en el lóbulo frontal izquierdo.

La intervención estuvo a cargo del Dr. Alberto Merma Gonzales, neurocirujano del nosocomio, junto con un equipo multidisciplinario de profesionales de sala de operaciones. La cirugía tuvo una duración aproximada de dos horas y treinta minutos, y se desarrolló sin complicaciones.

"Con esta cirugía logramos retirar la lesión y aliviar la presión que ejercía sobre el tejido cerebral. El procedimiento se realizó sin contratiempos y actualmente la paciente presenta una evolución favorable", detalló el especialista.

Actualmente, la intervenida muestra una evolución postoperatoria favorable y registra 15 puntos en la Escala de Glasgow. Esto significa que se encuentra en un estado de alerta máxima, completamente lúcida y orientada, según este instrumento utilizado para evaluar el nivel de conciencia. Asimismo, recupera progresivamente la fuerza muscular en sus extremidades derechas, lo que evidencia una óptima respuesta tras la intervención.

Con este nuevo logro, el Ministerio de Salud, a través del Hospital Santa Rosa, reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo sus servicios especializados. De este modo, asegura una atención segura, oportuna y de calidad con procedimientos que mejoran la capacidad de respuesta institucional en beneficio directo de la población.