EsSalud brindó más de 260 mil atenciones preventivas a trabajadores de entidades públicas y privadas de Lima y Callao

A través de la Dirección de Programas Especiales, la institución llevó servicios de salud directamente a los centros laborales mediante tamizajes, consultas, exámenes y charlas preventivas.

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y promoción de la salud, el Seguro Social de Salud (EsSalud), a través de la Gerencia de Oferta Flexible y su Dirección de Programas Especiales, brindó 268 545 atenciones preventivas en lo que va del año. Estas acciones beneficiaron a 33 469 trabajadores asegurados pertenecientes a diversas empresas e instituciones de Lima y Callao.

Para garantizar una atención integral, la Dirección de Programas Especiales pone a disposición un equipo médico multidisciplinario y una amplia cartera de servicios. Esta oferta asistencial incluye consultas en medicina general, enfermería, obstetricia, psicología, nutrición y odontología; además de pruebas de diagnóstico clave como exámenes de laboratorio, electrocardiogramas, densitometrías, mamografías y rayos X.

Estas intervenciones, orientadas a reforzar el componente preventivo de la atención primaria, se desarrollaron con éxito en 70 empresas privadas e instituciones públicas. Entre las organizaciones atendidas destacan la Sucamec, Inabif, Senamhi, Inacal, la Defensoría del Pueblo, Olva Courier, la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Grupo Rockys, Instituto Peruano Japonés y la Sutran.

“A través de este modelo de atención logramos agilizar el acceso a las citas en la institución, acercando nuestros servicios directamente a los centros de labores. Buscamos salvaguardar la salud de los trabajadores mediante la prevención y la detección temprana, enfocándonos en el descarte oportuno de enfermedades como el cáncer de mama, cuello uterino y próstata, así como en la identificación de cualquier otro riesgo para su bienestar”, destacó el doctor Ciro Liberato, subgerente de Proyectos Especiales.

Por su parte, el doctor Alfredo García, director de Programas Especiales, anunció que durante el mes de agosto las campañas de salud continuarán en más entidades. Entre ellas se encuentran el Grupo Gloria, el Ministerio Público, el Reniec, la Fiscalía de la Nación, la Biblioteca Nacional, la Sunafil, Invermet, el Ministerio del Ambiente y la Fiscalía de Lima Norte.

¿Cómo solicitar estas campañas de salud?

Las empresas e instituciones interesadas en brindar este beneficio a su personal deben contar con un mínimo de 50 trabajadores.

El trámite requiere la presentación de una carta formal dirigida a la Gerencia de Oferta Flexible, la cual debe ser ingresada a través de la Mesa de Partes de la sede central de EsSalud (Av. Arenales 1420, Jesús María). Una vez recibido el documento, la Dirección de Programas Especiales (DPE) canalizará la solicitud hacia el Servicio de Trabajo Social, área encargada de evaluar la viabilidad del caso y gestionar la programación de las atenciones.