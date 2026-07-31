Minsa advierte sobre los riesgos del consumo excesivo de azúcar y promueve hábitos saludables

El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a reducir el consumo de azúcar y adoptar hábitos de alimentación saludables para prevenir enfermedades y cuidar el bienestar general.

La entidad recomendó incorporar frutas, verduras, cereales integrales y agua como parte de la dieta diaria. Asimismo, aconsejó revisar el etiquetado nutricional de los alimentos para identificar aquellos productos con alto contenido de azúcares añadidos.

Asimismo, de acuerdo con el diario Andina, especialistas del sector también resaltaron la importancia de fomentar una alimentación saludable desde la infancia, con el fin de disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades a largo plazo. En ese sentido, sugirieron promover loncheras saludables y limitar el consumo de productos con exceso de azúcar.

El Minsa reafirmó su compromiso de impulsar estilos de vida saludables mediante acciones de prevención y educación nutricional en beneficio de la población.