Ministerio de Salud: 42 evacuaciones aeromédicas salvaron la vida de 46 pacientes en estado crítico en lo que va del 2026

Una niña de apenas un año, con quemaduras de tercer grado que comprometían entre el 50 % y el 59 % de su superficie corporal, fue trasladada de emergencia desde el Hospital II Tarapoto hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja gracias a la evacuación aeromédica número 46, coordinada por el Ministerio de Salud (MINSA), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en articulación con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS).

Este operativo reflejó el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado para brindar atención especializada a pacientes en estado crítico, especialmente aquellos que requieren ser referidos desde regiones hacia hospitales de mayor capacidad resolutiva. Durante el 2026, el SAMU ha realizado 42 vuelos aeromédicos, logrando el traslado de 46 pacientes de los cuales 28 son recién nacidos y niños que necesitaban atención médica altamente especializada para preservar su vida y evitar secuelas permanentes.

Las evacuaciones aeromédicas han beneficiado a pacientes procedentes de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali, acercando servicios especializados a las regiones y reduciendo las brechas de acceso a una atención oportuna en situaciones de alta complejidad.

Cada traslado es resultado de una coordinación permanente entre la Central de Emergencias del SAMU, los establecimientos de salud de origen y destino, la Fuerza Aérea del Perú y el Seguro Integral de Salud, permitiendo que pacientes cuya vida depende de una intervención inmediata sean movilizados bajo estrictos estándares de seguridad y con monitoreo médico permanente durante todo el vuelo.

Las aeronaves empleadas para estas evacuaciones funcionan como unidades de cuidados intensivos, equipadas con tecnología biomédica y personal altamente capacitado para garantizar la estabilidad clínica de los pacientes durante el traslado hasta el establecimiento de destino.

Este exitoso traslado pone de manifiesto el fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud y su alta capacidad resolutiva para enfrentar situaciones críticas a nivel nacional. La cifra de 42 vuelos aeromédicos y 46 pacientes atendidos por profesionales altamente especializados del SAMU en lo que va del 2026, refleja una política sectorial eficiente y coordinada que prioriza la preservación de la vida, demostrando el impacto positivo de una gestión pública enfocada en brindar estándares de seguridad y tecnología biomédica de primer nivel.

DATO:

Desde la firma del convenio de evacuaciones aeromédicas entre el SAMU, el SIS y la FAP en el 2018, se han coordinado 1019 vuelos aeromédicos, permitiendo el traslado de 1323 pacientes a nivel nacional. Estos resultados consolidan al SAMU como el principal articulador de la atención prehospitalaria y de las referencias de emergencia en el país, garantizando que miles de peruanos accedan de manera oportuna a servicios especializados cuando su vida depende de ello.