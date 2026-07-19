EsSalud despliega brigadas de Hospital Perú y personal asistencial hacia zona afectada por el sismo en Junín

Con el objetivo de brindar atención médica a la población afectada por el sismo de magnitud 5.1 registrado el último sábado 18 de julio en la región Junín, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegó un equipo multidisciplinario de Hospital Perú y brigadas voluntarias, que se trasladará a la provincia de Chupaca, para reforzar las acciones de respuesta sanitaria en la zona afectada.

Por disposición del presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Jaime Moreno Eustaquio, cerca de 20 profesionales de la salud, entre médicos especialistas en emergencia y desastres, enfermeras, psicólogos y técnicos de enfermería, fueron movilizados hacia Junín para brindar atención oportuna a los asegurados y a la población que requiera asistencia.

Como parte de la intervención, que estará liderada por el gerente central de Operaciones de EsSalud, Dr. Edgard Miguel Siccha, se trasladarán mobiliarios médicos y equipos que permitirán instalar espacios temporales para la atención médica. “Estamos desplegando la brigada de primera respuesta de Lima, en apoyo complementario a las brigadas móviles de Huancayo que se ha desplegado hasta el Valle del Mantaro. Esta brigada está integrada por médicos, enfermeras, especialistas en rescate, psicólogos, entre otros”, precisó.

EL ALERTA

Por otro lado, tras la activación de la alerta amarilla, personal médico, enfermero y administrativo, así como tres ambulancias de la Red Asistencial de Junín de EsSalud, totalmente equipadas con material, medicamentos e insumos para primeros auxilios y trauma shock, se encuentran desde ayer en el distrito de Chupuro, en la zona sur del Valle del Mantaro, apoyando con la atención y traslado de los heridos de las zonas afectadas por el fuerte sismo ocurrido el sábado último en esa zona del centro del país.

Por su parte, Camila Rodríguez, especialista en Medicina de Emergencia y Desastre de STAE, señaló que cuentan con todo el equipamiento necesario para brindar una respuesta integral en cada área. “Contamos con médicos emergenciólogos y con la capacidad de realizar intervenciones críticas ante situaciones de riesgo de vida. Además, disponemos de un desfibrilador para actuar de inmediato si algún paciente presenta una complicación como un paro cardiorrespiratorio. Nuestro objetivo es reducir los tiempos de respuesta y brindar atención oportuna a los pacientes en estado crítico”.

Las unidades desplegadas en los sectores afectados de Chupuro están operando en constante comunicación con el COER Regional.

El gerente de la Red Asistencial de Junín, Ángel Sánchez, informó que, en coordinación con las autoridades del COER regional y por encargo del presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, se ha dispuesto que el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé sea punto de acopio de la asistencia y ayuda humanitaria.

“Estamos desplegando todo nuestro esfuerzo con el personal asistencial, equipos médicos, medicamentos e insumos clave para este tipo de situación. Ya estamos atendiendo y trasladando a los heridos de Chupuro”, afirmó el gerente de EsSalud.

Informó que el personal de EsSalud Junín se ha organizado en retenes y brigadas de intervención para actuar las 24 horas del día, así como garantizar la operatividad de la comunicación y el transporte sanitario.