5 señales que podrían indicar que tu pareja te engaña

Los cambios repentinos de comportamiento suelen ser una de las primeras señales que despiertan sospechas en una relación. Si tu pareja comienza a mostrarse más distante, evita conversaciones o modifica sus rutinas sin explicación, podría ser un motivo para prestar atención.

Otra señal frecuente es el exceso de privacidad con el teléfono celular o las redes sociales. Cambiar contraseñas constantemente, ocultar notificaciones o evitar responder mensajes cuando está contigo pueden representar un cambio en sus hábitos habituales.

La disminución del interés por compartir tiempo en pareja, las excusas constantes y las reacciones defensivas ante preguntas simples también son comportamientos que algunos especialistas consideran señales de alerta. Sin embargo, estos cambios no siempre significan una infidelidad.

HERRAMIENTAS PARA RESOLVER DUDAS

Es importante recordar que ninguna de estas señales confirma por sí sola un engaño. La comunicación abierta, la confianza y el diálogo siguen siendo las mejores herramientas para resolver dudas y fortalecer la relación.