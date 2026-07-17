Médicos de EsSalud reconstruyen rostro de paciente con hueso y venas de su propia pierna

Una nueva proeza médica logró el equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud al reconstruir la mandíbula de la paciente Inés Valladolid Vega, mediante un injerto de hueso y vasos sanguíneos extraídos de su propia pierna.

De 54 años de edad y natural de Piura, Inés presentaba un severo defecto óseo a causa de un tumor benigno que le carcomía el rostro. Ahora, ella ha recuperado la sonrisa y la funcionalidad de su mandíbula, tras una compleja intervención quirúrgica que se prolongó por cerca de ocho horas.

El Dr. Luis Castañeda Peralta, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del hospital Sabogal, explicó que Inés llegó con un cuadro clínico complejo debido a un fibroma osificante tratado previamente. "Es un tipo de tumor que, si bien es benigno, se comporta como un cáncer y se va comiendo el hueso", detalló. Como consecuencia de esta enfermedad, la paciente perdió gran parte de la mandíbula, lo que le impedía hablar y masticar adecuadamente.

Para devolverle la calidad de vida, los cirujanos realizaron una microcirugía con peroné libre vascularizado, considerada el estándar de oro a nivel mundial para este tipo de casos. El procedimiento consistió en extraer un segmento de este hueso de una de las piernas de la paciente, junto con su arteria y una isla de piel. Luego de esta parte de la intervención lo unieron mediante microcirugía vascular a los vasos sanguíneos del cuello, reemplazando así el segmento de mandíbula afectado. Tras un periodo de osteointegración de aproximadamente tres meses, la paciente podrá recibir sus implantes dentales definitivos.

Tres especialidades

El éxito de esta intervención, considerada de alta complejidad, radicó en el trabajo milimétricamente coordinado de tres especialidades quirúrgicas. Mientras el equipo de Cirugía Plástica, conformado por el microcirujano Walter Ayala Torres, y los doctores Fernando Pucutay Vásquez y María Torres Peña, extraía el peroné y realizaba la microcirugía reconstructiva, los especialistas del Servicio de Cabeza y Cuello disecaban en forma simultánea los vasos sanguíneos receptores. Esta labor estuvo a cargo de los cirujanos Ronald Sotelo Ortiz y Allan Arteaga Hernández.

De manera simultánea, la especialidad de cirugía maxilofacial desempeñó un rol quirúrgico determinante. Los cirujanos asistentes Hiroshi Concha Cusihuallpa y Renzo Paredes Vílchez, junto con el cirujano dentista residente Albert Olivera Herrera, diseñaron previamente las guías quirúrgicas utilizando modelos impresos en 3D y participaron directamente en la intervención, realizando los cortes de precisión, moldeando el hueso y fijándolo con placas y tornillos de titanio para reconstruir la mandíbula de la paciente.

Ángeles de bata blanca

Para Inés Valladolid, quien dedicó más de 30 años de su vida a atender pacientes en el centro de salud de Los Órganos, en Piura, esta exitosa operación representa una nueva oportunidad para recuperar su calidad de vida. Su vocación de servicio siempre fue tan grande que incluso habilitó un pequeño tópico en su propio domicilio para brindar atención básica, dentro de sus competencias como técnica de enfermería, a vecinos que por diversos motivos no podían trasladarse al establecimiento de salud.

"Le doy gracias a Dios, que me trajo a este hospital y me puso a sus ángeles, que no tienen alas, pero sí están vestidos con batas blancas", expresó emocionada agradeciendo a todo el equipo multidisciplinario de EsSalud y de la Red Prestacional Sabogal.