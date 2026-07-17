¿Tu hijo tiene sobrepeso? Esta condición podría afectar su crecimiento y desarrollo

El sobrepeso en niñas y niños puede estar acompañado de deficiencias nutricionales capaces de afectar su talla, crecimiento y desarrollo. Según información del Instituto Nacional de Salud (INS), durante el 2025 cerca de 150 000 menores de cinco años fueron diagnosticados con exceso de peso en establecimientos del Ministerio de Salud, una cifra que evidencia la necesidad de fortalecer los hábitos saludables desde los primeros años de vida.

Sobrepeso infantil también puede ocultar desnutrición

Jorge Salinas, nutricionista del Hospital Lima Este–Vitarte, explicó que un menor con exceso de peso no necesariamente se encuentra bien alimentado. Esta condición puede estar relacionada con una dieta poco equilibrada, caracterizada por el consumo frecuente de productos ultraprocesados y un bajo aporte de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales.

“Un infante con exceso de peso presenta dos problemas de nutrición: la obesidad y la desnutrición crónica, que se refleja en una talla más baja. Esto puede generar consecuencias para su salud y afectar su crecimiento”, señaló el especialista. Salinas agregó que el sedentarismo infantil también incrementa el riesgo, por lo que recomendó reducir el tiempo frente a celulares, televisores y otras pantallas, además de incentivar juegos y actividades físicas.

Loncheras saludables y alimentos sin octógonos

El nutricionista destacó la importancia de preparar loncheras saludables y revisar el etiquetado frontal de los productos antes de comprarlos. “Hoy en día es más fácil elegir alimentos gracias a los octógonos. Podemos optar por productos que no los tengan y priorizar frutas, cereales integrales y otros alimentos naturales como parte de una alimentación saludable”, indicó.

El Ministerio de Salud recordó que una alimentación equilibrada, acompañada de actividad física, ayuda a prevenir enfermedades vinculadas con la obesidad infantil y favorece el adecuado desarrollo de niñas y niños. Las familias pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 113 Salud para recibir orientación especializada sobre nutrición y alimentación saludable.