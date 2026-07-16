¡Atención padres! Estos síntomas podrían alertar sobre un sarcoma en niños

Los síntomas suelen confundirse con lesiones deportivas o dolores de crecimiento, retrasando el diagnóstico en muchos pacientes.

La aparición de un tipo de cáncer poco común que puede desarrollarse en los huesos o en tejidos blandos como músculos, tendones, nervios y vasos sanguíneos, viene causando mucha preocupación, esto se manifiesta con un bulto que crece progresivamente o un dolor persistente cerca de una articulación podrían ser señales de sarcoma.

Muchas personas confunden los síntomas iniciales con lesiones deportivas, dolores de crecimiento u otras molestias aparentemente inofensivas, muchos pacientes reciben el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, lo que dificulta el tratamiento.

La aparición de esta enfermedad es poco frecuente según advierten los especialistas, sin embargo la detección temprana es clave para mejorar el pronóstico y ampliar las opciones terapéuticas disponibles.

RECOMIENDAN ACUDIR AL MÉDICO

Entre las principales señales de alerta se encuentran la aparición de masas que aumentan de tamaño, tumores ubicados en zonas profundas del cuerpo, dolor constante en huesos o articulaciones, especialmente cerca de la rodilla, así como hinchazón sin una causa aparente o molestias que no mejoran con analgésicos convencionales.

El doctor Mauricio León Rivera, director de la Liga Contra el Cáncer, explicó que el sarcoma suele pasar desapercibido por su baja frecuencia y porque sus primeras manifestaciones pueden parecer poco preocupantes. “El sarcoma es un cáncer raro y justamente por eso muchas veces no se sospecha. Sus primeras manifestaciones pueden parecer inofensivas, lo que retrasa el diagnóstico y favorece que los pacientes lleguen en etapas más avanzadas”, indicó.

NO MINIMIZAR LA PRESENCIA DE BULTOS

En el marco del Día Internacional del Sarcoma, que se conmemora cada 13 de julio, los especialistas reiteraron el llamado a padres, cuidadores y adultos a no minimizar la presencia de bultos, inflamaciones o dolores continuos, ya que un diagnóstico oportuno puede marcar una diferencia significativa en la evolución de la enfermedad.