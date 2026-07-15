¿Verduras frescas o cocidas? Esta es la clave para aprovechar mejor sus nutrientes

Elegir entre verduras frescas o cocidas es una duda frecuente al momento de preparar ensaladas y otras comidas. Norma Huaraka, nutricionista de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que ambas alternativas son saludables y que su consumo dependerá del tipo de alimento, la preparación utilizada y las necesidades nutricionales de cada persona.

Verduras frescas: fibra y nutrientes esenciales

Las verduras crudas conservan componentes importantes para el organismo, como la fibra, que favorece la salud gastrointestinal y contribuye al adecuado funcionamiento del sistema digestivo. Por esta razón, la especialista recomendó consumir con frecuencia alimentos como lechuga, tomate, pepino y zanahoria, siempre que hayan pasado por un correcto proceso de lavado y desinfección.

En el caso de las verduras cocidas, la nutricionista señaló que el calor puede facilitar la digestión de determinados alimentos y mejorar el aprovechamiento de algunos nutrientes. Para conservar mejor sus propiedades nutricionales, se recomienda prepararlas al vapor o hervirlas durante pocos minutos, evitando tiempos prolongados de cocción.

La variedad y la preparación marcan la diferencia

De acuerdo con la especialista, no existe una alternativa superior a la otra. Lo más recomendable es alternar verduras frescas y cocidas, incluir alimentos de diferentes colores en cada comida y reducir el uso excesivo de sal, mayonesa y salsas industrializadas, debido a que pueden aumentar el contenido de grasas, sodio y calorías de una preparación saludable.

Cuando las verduras se consumen crudas, es indispensable mantener una adecuada higiene de los alimentos para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. El Ministerio de Salud recomienda lavarlas con agua segura, desinfectarlas correctamente y manipularlas con utensilios limpios antes de servirlas o incorporarlas a ensaladas.