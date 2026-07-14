Médicos de EsSalud salvan a niño con cáncer tras extirparle tumor maligno y parte de su hígado

Especialistas del hospital Sabogal libran de peligro por segunda vez a menor de 7 años, quien había nacido prematuro con 26 semanas y media de gestación en el mismo establecimiento.

Especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren lograron con éxito salvar la vida del niño Alec de 7 años, tras extirparle un hepatoblastoma, raro y agresivo tumor maligno que se había localizado en su hígado.

La intervención permitió además que el pequeño paciente supere una metástasis en los pulmones que se habían complicado con la presencia de la tumoración. Alec fue dado de alta luego de una evolución clínica favorable, consolidando un exitoso caso médico que requirió un abordaje integral de alta especialidad.

El Dr. Alexander Lázaro Chumbe, jefe del Servicio de Cirugía Oncológica, precisó que esta patología no es frecuente y se presenta en un caso por cada 15 000 niños de ese grupo etario.

Explicó que el paciente llegó con el hígado sumamente comprometido por el tumor y con los pulmones afectados, por lo que el tratamiento inició con sesiones de quimioterapia. Esta fase logró un resultado extraordinario: las metástasis pulmonares desaparecieron y el tumor hepático se redujo a la tercera parte de su tamaño original.

Tras esta favorable respuesta clínica, el pequeño Alec fue sometido a una intervención abierta denominada hepatectomía derecha, que tuvo una duración de dos horas y media. "Extirpamos prácticamente la tercera parte del hígado", afirmó el especialista.

Al tratarse de un niño, agregó, la cicatrización es más rápida y el órgano se regenerará en los próximos meses hasta alcanzar las tres cuartas partes de su volumen inicial.

El doctor Lázaro Chumbe subrayó que, para este tipo de cirugías, el hospital Sabogal cuenta con vasta experiencia y opera al nivel de los grandes centros médicos del mundo.

Salvado por segunda vez

La victoria clínica de Alec tiene un profundo y conmovedor significado para su madre Pamela Muro Marrufo, quien es enfermera de profesión y reside en el distrito limeño de San Miguel. Ella recordó que es la segunda vez que el personal del hospital Sabogal salva la vida de su hijo, ya que nació de forma prematura, a las 26 semanas y media de gestación, y tuvo que luchar por su vida durante casi dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

“Al principio sentí nostalgia y tristeza de regresar en una situación tan difícil, pero ahora la emoción es indescriptible porque mi hijo se va recuperado. Ha tenido una operación exitosa”, expresó Pamela. Asimismo, comentó que la enfermedad obligó a Alec a poner en pausa su inicio en el primer grado escolar, sus prácticas de karate y su naciente pasión por tocar el violín.

La emocionada madre agradeció el soporte clínico y emocional que recibió por parte del equipo multidisciplinario, desde los cirujanos hasta el personal de limpieza. "Gracias EsSalud, gracias a la Red Prestacional Sabogal, y al Hospital Sabogal, por ayudarme a recuperar a mi hijo y llevármelo a casa", concluyó.