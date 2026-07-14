Urticaria en niños: señales de alerta y recomendaciones para evitar molestias en la piel

¡Preste mucha atención!. La urticaria es una reacción que se produce en la piel y es muy común en los niños. Su principal característica es la aparición de ronchas rojizas repentinas con picazón intensa.

La Dra. Magda Cárdenas Ripa, dermatóloga del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Minsa, explicó que esta afección suele ser provocada por reacciones alérgicas a alimentos, medicamentos o picaduras de insectos, y tiene la particularidad de aparecer y desaparecer en diferentes partes del cuerpo en cuestión de horas sin dejar cicatrices.

La especialista señaló que la urticaria también puede deberse a infecciones virales comunes como el resfriado o la gripe, al roce de la ropa, el sudor, o factores físicos como el calor o el frío. Además, aclaró que no es contagiosa y recomendó evitar la automedicación, limitándose a los fármacos recetados por el médico.

Recomendaciones y signos de alerta

El Minsa brindó una serie de recomendaciones para el tratamiento de la urticaria en menores: no bañar al niño con agua caliente, ya que podría empeorar la picazón; evitar ropas ajustadas, polares, de lana o sintéticas; y llevar un registro de los alimentos que consume el menor para identificar posibles alergias alimenticias.

También se desaconseja el uso de remedios caseros o cremas desconocidas. La entidad advierte que ante signos como dificultad para respirar o tragar, hinchazón severa en párpados, labios, garganta, manos o genitales, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención oportuna por parte de los especialistas.