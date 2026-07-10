Congreso Internacional de Nutrición se realizará en Lima con la participación de expertos internacionales

El Congreso Internacional de Nutrición 2026 reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales los días 21, 22 y 23 de agosto para compartir las últimas tendencias, evidencia científica e innovación que están transformando la profesión.

El evento, organizado por el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), tendrá como sede la Universidad Autónoma, ubicada en la Panamericana Sur Km 16.3, en el distrito de Villa El Salvador. Se contará con buses que partirán en tres turnos desde la sede del CNP, ubicado en el distrito de Jesús María.

Cabe precisar que pueden participar nutricionistas colegiados hábiles, nutricionistas no hábiles y otros profesionales, así como estudiantes. La preventa para participar en tan importante cita será hasta el 15 de julio.

El costo de preventa hasta el 15 de julio es el siguiente:

- Nutricionistas colegiado hábiles: S/230

- Nutricionistas no hábiles y otros profesionales: S/ 280

- Estudiantes: S/ 100

Mientras que el precio regular desde el 16 de julio:

- Nutricionistas colegiado hábiles: S/260

- Nutricionistas no hábiles y otros profesionales: S/ 320

- Estudiantes: S/ 130