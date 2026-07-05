¿Qué es el prolapso pélvico que afecta a tantas mujeres en el mundo?

El prolapso de órganos pélvicos es una condición frecuente en la población femenina que altera significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa), explica los aspectos de esta patología y brinda recomendaciones esenciales para su manejo oportuno.

La Dra. Verónica Zea Burga, ginecóloga del Hospital María Auxiliadora del Minsa, explicó que el prolapso consiste en el descenso de los órganos de la pelvis de su ubicación anatómica normal, debido a la debilidad de los músculos del piso pélvico. Agregó que, si bien esta condición no genera una mortalidad directa, deteriora e incapacita de forma severa el estilo de vida de las mujeres.

La especialista detalló que tener una edad avanzada es uno de los principales factores de riesgo que se pueden identificar, debido a que es una etapa en donde los tejidos tienden a debilitarse. Otro factor es tener antecedentes de partos vaginales, como el parto de bebés grandes; así como haber tenido problemas de presión intraabdominal como tos crónica y estreñimiento; lo que condiciona a que haya más riesgo de desarrollar un prolapso.

Asimismo, indicó que los síntomas más comunes que se presentan son sensación de bulto en el canal vaginal e incontinencia urinaria, que se da por la pérdida involuntaria de orina o dificultad al momento de miccionar; afectando su día a día de manera notable.

La Dra. Zea Burga añadió que el tratamiento varía según la gravedad del caso. Para los grados iniciales se opta por fortalecer la musculatura mediante los conocidos ejercicios de Kegel. Por el contrario, los grados avanzados suelen requerir una intervención quirúrgica, la cual se realiza preferentemente por vía vaginal por ofrecer una recuperación más rápida.

Recomendaciones preventivas para evitar que el prolapso progrese a una etapa avanzada:

- Llevar controles prenatales adecuados siempre para valorar el tamaño del bebé y evitar complicaciones al momento del parto.

- Tener un estilo de vida saludable a través de una alimentación balanceada, hidratación y dieta rica en fibra para favorecer a combatir el estreñimiento crónico.

- Controlar el peso corporal para evitar sobrepeso y la obesidad.

- Iniciar la práctica de ejercicios de piso pélvico de manera preventiva, para mantener la firmeza de los tejidos musculares de la zona.