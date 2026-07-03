Médicos reconstruyen cara de niño atacado por feroz perro y evoluciona favorablemente

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, y el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, visitaron a Benjamín, el niño de cuatro años que fuera atacado por un feroz can en Chiclayo y trasladado por disposición y gestión de ambas autoridades al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, tras comprobar el complejo desprendimiento de parte de su rostro y heridas en el cuerpo.

En su visita, los titulares del MTPE y de EsSalud constataron su favorable evolución clínica, que permitirá que reciba el alta médica en los próximos días, según se pudo conocer.

El ministro Solano y el doctor Moreno saludaron la recuperación del menor y reconocieron el trabajo del equipo multidisciplinario que hizo posible su atención especializada desde su ingreso al servicio de Emergencia Pediátrica e internamiento posterior a la Unidad de Cuidados Intermedios de Cirugía Pediátrica del hospital Rebagliati. Ambos llevaron regalos al pequeño Benjamín para que su permanencia sea más entretenida.

Gracias a EsSalud

En tanto, la madre del menor, Angi Castillo, agradeció la atención brindada por EsSalud, al ministro Solano y al doctor Moreno. "Estoy profundamente agradecida con EsSalud y, especialmente, con las cirujanas que, con sus manos mágicas, lograron recuperar el rostro de mi niño”, expresó.

Cuando lo vi después del ataque, agregó, pensé que no había esperanza, pero hoy ya puede comer alimentos sólidos, se está recuperando y confío en que pronto volverá a ser el niño alegre y extrovertido que era antes.

El presidente ejecutivo de EsSalud reafirmó el compromiso de su gestión de seguir brindando atención oportuna, especializada y con enfoque humano, garantizando el acceso a servicios de alta complejidad para sus doce millones de asegurados.