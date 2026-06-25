EsSalud anuncia realización de una auditoría externa para transparentar gestión

El presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), Dr. Jaime Moreno Eustaquio, anunció que solicitará una auditoría externa certificada para determinar el estado situacional real de la institución. La medida busca garantizar la total transparencia e imparcialidad en la evaluación de la entidad, que administra un presupuesto de 19 mil millones de soles.

En declaraciones a la prensa, la máxima autoridad institucional manifestó que, como primera gran acción de impacto, su gestión puso en marcha un plan de contingencia de 45 días enfocado en tres frentes urgentes: el abastecimiento pleno de medicamentos y equipos médicos, la optimización de los servicios de salud y la transparencia administrativa. Estos objetivos, precisó, cuentan con un monitoreo permanente a través de indicadores y métricas específicas.

Desabastecimiento en descenso

El Dr. Moreno Eustaquio detalló que, durante recorridos de inspección junto al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, se detectó un desabastecimiento inicial cercano al 50 % en medicinas, insumos y reactivos; sin embargo, gracias a las primeras acciones de contingencia implementadas bajo su mando, declaró que esta cifra descendió al 35 %.

Para consolidar dicha recuperación, el presidente de la entidad dispuso la transferencia adicional de S/ 100 millones destinados a la compra de fármacos y dispositivos médicos, medida que asegura la continuidad de las atenciones y evita la suspensión de cirugías.

Agilización del gasto

En materia financiera, el jefe del Seguro Social optimizó los recursos desde el inicio de sus funciones. “En mis primeras horas de gestión, fui al área de Presupuesto para verificar si contábamos con recursos y si realmente podíamos tomar decisiones rápidas. Encontramos una disponibilidad de 80 millones de soles; es decir, sí había recursos. Solicité una ampliación presupuestal esa misma tarde y se nos asignaron 98 millones adicionales. Finalmente, mediante una directiva, delegamos facultades para agilizar la ejecución", explicó.

La autoridad informó que, para acelerar el uso del dinero, firmó una nueva directiva que eliminó el trámite centralizado de autorización. Ahora, cada red prestacional y asistencial del país certifica y ejecuta sus recursos de forma directa, una reforma que elevó la ejecución presupuestal en un 17 % al tercer día de su aplicación.

El asegurado es primero

Asimismo, el presidente ejecutivo impulsa un cambio de modelo estructural que pasa de la oferta tradicional hacia la demanda real del asegurado. El plan busca centrar la atención en el usuario tras 26 años de promesas declarativas.

"Primero, debemos cambiar el enfoque del modelo con el que gestionamos los recursos de EsSalud. Históricamente hemos trabajado bajo un modelo de oferta, donde siempre pensamos qué nos falta para poder atender. Sin embargo, los sistemas de salud actuales requieren un enfoque basado en la demanda, es decir, recoger las necesidades reales de los usuarios y adaptar la organización para brindar los servicios que más se requieren”, subrayó.