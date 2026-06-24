EsSalud: PADOMI Niños brindó más de 23 mil atenciones médicas domiciliarias entre enero y mayo de 2026

Programa especializado beneficia a más de mil menores con dificultades de movilidad en Lima Metropolitana y el Callao.

Con el objetivo de acercar los servicios de salud a los menores más vulnerables, PADOMI Niños de EsSalud realizó más de 23 mil atenciones médicas domiciliarias entre enero y mayo de este año, beneficiando a 1,040 pacientes afiliados en Lima Metropolitana y el Callao.

El programa está dirigido a menores de 18 años que presentan limitaciones físicas y/o cognitivas que dificultan su traslado a un establecimiento de salud, permitiéndoles acceder a atención médica integral desde la seguridad y comodidad de sus hogares. Gracias a este servicio, los pacientes reciben seguimiento permanente, atención oportuna ante emergencias y continuidad en sus tratamientos sin necesidad de desplazarse.

La Dr. Milward Ubillús Trujillo, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, destacó que PADOMI Niños cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por pediatras, médicos de familia y especialistas en medicina física y rehabilitación, además de profesionales de enfermería, psicología, nutrición, terapia física, terapia de lenguaje y odontología.

“Contamos con un equipo integral que permite atender de manera personalizada las necesidades de cada paciente, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y brindando soporte permanente a sus familias”, señaló.

Asimismo, la funcionaria resaltó que este modelo de atención contribuye a reducir hospitalizaciones, evita traslados que pueden resultar complejos para los menores y fortalece la continuidad de los cuidados médicos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas o condiciones que limitan significativamente su movilidad.

Actualmente, PADOMI Niños atiende a pacientes afiliados a EsSalud en Lima Metropolitana y el Callao, consolidándose como una alternativa que acerca los servicios de salud a quienes más lo necesitan y promueve una atención más humana, integral y centrada en la persona.

Afiliación

Las familias interesadas en afiliar a sus menores pueden solicitar mayor información mediante WhatsApp (solo mensajes) a los números 976 082 539 y 976 030 762.

Entre los principales requisitos para acceder al servicio se encuentran tener menos de 18 años, estar adscrito a un establecimiento de EsSalud en Lima Metropolitana o el Callao y presentar alguna limitación física y/o mental que dificulte de manera significativa el traslado a un centro de salud.