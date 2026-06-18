Especialistas de EsSalud corrigen cardiopatías congénitas de 10 pacientes en menos de 48 horas

En 48 horas, diez pacientes con cardiopatías congénitas, entre niños y adultos, recuperaron la posibilidad de llevar una vida normal gracias a una serie de complejos procedimientos realizados en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud.

Las intervenciones realizadas en el marco de la “II Jornada Internacional de Intervencionismo Congénito”, estuvieron a cargo del equipo multidisciplinario del Servicio de Cardiología del nosocomio. Los especialistas lograron corregir las anomalías cardíacas mediante técnicas de mínima invasión, evitando la cirugía a tórax abierto y favoreciendo una recuperación más rápida y menos traumática para los pacientes.

Compromiso con la salud

El gerente de la Red Prestacional Lambayeque, Alberto Fernando Del Valle Espejo, destacó que este importante avance reafirma el compromiso de EsSalud con el fortalecimiento de la atención especializada y la capacitación permanente de sus profesionales, en beneficio de los asegurados de toda la macrorregión norte del país.

Por su parte, el jefe del Servicio de Cardiología del hospital Almanzor Aguinaga, Salomón Guerrero Rodas, explicó que uno de los principales objetivos de esta jornada fue consolidar y perfeccionar las técnicas utilizadas para el manejo de cardiopatías congénitas complejas, además de promover el intercambio de conocimientos entre especialistas nacionales y extranjeros.

Entre las patologías tratadas se encuentran la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso, defectos congénitos que afectan el funcionamiento normal del corazón desde el nacimiento. Según explicó el especialista Piero Custodio Sánchez, la utilización de tecnología avanzada permitió corregir exitosamente estas afecciones en pacientes que durante años convivieron con limitaciones físicas y riesgos permanentes para su salud.

Cabe indicar que, la jornada contó además con la participación del reconocido cardiólogo intervencionista chileno Carlos Guerrero Maya, cuya experiencia contribuyó al desarrollo de los procedimientos realizados. Con estas intervenciones, EsSalud a través del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, se consolida como uno de los principales centros de referencia en cardiología intervencionista del norte del país.