Más de 365 mil escolares fueron beneficiados con acciones para promover actividad física y alimentación saludable

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Salud (INS), presentó el “Informe de seguimiento y evaluación de la efectividad e impacto en la salud pública de las medidas adoptadas e implementadas en las políticas públicas para mejorar los niveles de nutrición y promover la actividad física 2025”, documento que evidencia importantes avances en la promoción de hábitos saludables en la población peruana.



Uno de los principales resultados del informe, es la capacitación de 33 749 docentes en promoción de la actividad física, beneficiando a más de 365 mil escolares en diversas regiones del país, mediante acciones orientadas a fomentar estilos de vida saludables desde edades tempranas, incluyendo el juego activo y la práctica deportiva.



El reporte elaborado en el marco de la Ley n.°30021, también destaca el fortalecimiento del Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN-HIS) y la modernización del Observatorio de Nutrición y del Estudio del Sobrepeso y Obesidad del INS/MINSA, herramientas clave para monitorear la situación nutricional de la población.



Asimismo, el documento resalta que el etiquetado frontal de advertencias publicitarias, conocido como octógonos, continúa consolidándose como una herramienta útil para orientar decisiones de compra más saludables entre la ciudadanía.



Según el informe, el 85.2 % de cuidadores que revisan los octógonos comprende su contenido y estas advertencias influyen en la decisión de compra denueve de cada diez cuidadores que las utilizan.



El INS señaló que estos avances forman parte de las políticas públicas impulsadas para promover una alimentación saludable, reducir el sedentarismo y fortalecer la prevención de enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad.



En esa línea, especialistas del Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAN) del INS, resaltaron la importancia de continuar fortaleciendo la educación alimentaria, ampliar los espacios públicos seguros para la actividad física y promover hábitos saludables en todos los grupos etarios.



El informe también permitirá orientar futuras estrategias e intervenciones diferenciadas a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la salud y calidad de vida de la población.



Con estas acciones, el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud, reafirma su compromiso de generar evidencia científica y fortalecer políticas públicas que contribuyan a proteger la salud nutricional de niños, adolescentes y familias peruanas. Esta publicación pertenece al compendio Vigilancia del Sobrepeso y Obesidad.