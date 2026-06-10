EsSalud: 16 pacientes salvan sus vidas gracias a la donación de órganos en el hospital Sabogal

Dieciséis personas en estado crítico salvaron sus vidas o recuperaron la salud tras una masiva jornada de trasplantes simultáneos ejecutada por el Seguro Social de Salud (EsSalud), gracias a la decisión solidaria de las familias de cuatro donantes fallecidos. Los órganos y tejidos fueron extraídos en el Hospital Alberto Sabogal del Callao y distribuidos de inmediato a cinco centros especializados del país, logrando implantar exitosamente seis riñones, seis córneas, dos hígados y dos corazones.

El doctor Víctor Salas, coordinador quirúrgico de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Sabogal, detalló que las córneas se derivaron al Instituto Peruano de Oftalmología de Piura (dos) y al Hospital Guillermo Almenara (cuatro). En tanto, los dos hígados se trasladaron al Hospital Edgardo Rebagliati, los dos corazones al Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) y los seis riñones beneficiaron a los pacientes en lista de espera del propio nosocomio chalaco.

Entre los principales beneficiados se encuentran dos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que durante años dependieron de sesiones de diálisis tres veces por semana. Los receptores manifestaron que esta intervención les devuelve la autonomía para realizar actividades cotidianas como hacer deporte, viajar y reincorporarse a sus labores, mostrando su gratitud hacia el personal médico y las familias de los donantes.

La compleja logística de estos trasplantes movilizó a equipos multidisciplinarios de nefrólogos, urólogos, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos y enfermeros especializados.

Los médicos explicaron que todo el proceso cuenta con un margen crítico de apenas doce horas desde la identificación del donante hasta el implante definitivo garantizando así la viabilidad de los órganos tras un procedimiento que dura entre tres y cuatro horas.

Con este resultado, el Hospital Alberto Sabogal suma siete trasplantes renales en lo que va del año 2026 y acumula 147 operaciones de riñón y 76 de córneas desde el inicio de su actividad trasplantadora en abril de 2012.

EsSalud reafirma su política de potenciar la red de procura de órganos para ofrecer una alternativa de vida a sus millones de asegurados.