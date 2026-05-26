Médicos de EsSalud reconstruyen tobillo y ligamentos de paciente con placa anatómica de titanio

Especialistas del Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega de EsSalud salvaron la movilidad de una paciente de 61 años tras reconstruirle el tobillo, el peroné y los ligamentos mediante el uso de placas anatómicas de titanio de última generación. La exitosa intervención quirúrgica duró solo 1 hora con 15 minutos, consolidando a este nosocomio como el único centro del seguro social en el país que implementa esta tecnología de vanguardia para reparar huesos osteoporóticos.

La paciente, Irma Burgos Aguilar, ingresó por el Servicio de Emergencia tras ser arrastrada por un fuerte oleaje en una playa del sur de Lima, accidente que le provocó fracturas múltiples y severas en el pie izquierdo. Ante la gravedad del daño, los cirujanos diseñaron una estrategia médica integral que combinó tres sistemas especializados de reparación ligamentaria, similares a los que reciben los atletas profesionales de alta competencia.

El Dr. Víctor Bolívar, jefe del Servicio de la Unidad de Traumatología, lideró el procedimiento y destacó la exclusividad del tratamiento en el sector público. “Nuestro hospital es el único de EsSalud en todo el Perú que coloca placas anatómicas de titanio especiales para huesos osteoporóticos”, resaltó el especialista, tras explicar que este soporte acelera el proceso de recuperación.

El diseño de la placa y los sistemas de fijación permitirán que la paciente apoye el peso de su cuerpo de forma paulatina a partir de la tercera semana con asistencia de muletas. Los médicos estiman que la asegurada retomará sus actividades cotidianas en un plazo de dos meses.

Vocación y gratitud

Burgos Aguilar, quien además trabaja en el área de Rehabilitación del mismo hospital, es madre de dos hijos y abuela. Ella aplaudió el compromiso y la calidez del equipo multidisciplinario que evitó que perdiera la marcha normal de su pie. “Siento que esta operación ha sido de los ángeles. No tengo dolor ni molestias. Estoy muy agradecida con el Dr. Bolívar y con todos los médicos”, enfatizó emocionada.