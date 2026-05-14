Puno: EsSalud brindará más de 6,500 atenciones en diez días

A través del Hospital Perú, nosocomio itinerante, los asegurados accederán a consultas en diversas especialidades.

Entre el 14 y 23 de mayo, miles de asegurados del departamento de Puno recibirán atención en medicina interna, gastroenterología, neurología, oftalmología, medicina física, entre otros servicios.

Para ello, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegó hasta esa región el servicio itinerante Hospital Perú, con la finalidad de acercar atención médica especializada, fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud y reducir la brecha de atenciones en beneficio de los asegurados.

Así lo anunció el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Luis Rosales Pereda, quien informó que Hospital Perú tiene como meta brindar 6,574 atenciones médicas especializadas. Destacó que se ha articulado un trabajo conjunto con la Red Asistencial Puno, a fin de optimizar la atención y responder a la demanda de los asegurados de la región.

El titular de EsSalud precisó que los asegurados accederán a consultas en medicina interna, medicina familiar, medicina general, neurología, gastroenterología y ginecología. Asimismo, oftalmología, medicina física y rehabilitación, ecografía, odontología, terapia física y rehabilitación, enfermería, farmacia y laboratorio.

Las atenciones se realizarán del 14 al 23 de mayo en el Hospital Base III Puno, ubicado en Jr. Juan Francisco Cáceres Jara N.º 600, distrito de Salcedo; y el 15 de mayo en el CAP I Mañazo, situado en la Av. Circunvalación Sur S/N, barrio Vista Alegre. En ambos establecimientos se atenderá en dos turnos: de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Capacidad de respuesta

“Seguimos trabajando para acercar atención médica especializada a más asegurados y fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros establecimientos de salud”, puntualizó el doctor Rosales Pereda.

Por su parte, la gerenta de Oferta Flexible de EsSalud, Dra. Denisse Chávez, señaló que Hospital Perú acerca atención integral y especializada a distintas regiones del país mediante brigadas médicas equipadas, para responder a la demanda acumulada en diversas especialidades.

“Estas intervenciones facilitan el acceso a servicios médicos oportunos y de calidad para los asegurados, especialmente en zonas donde existe una alta demanda de atención especializada”, indicó.

Estrategia de EsSalud

Las acciones de Hospital Perú forman parte de la estrategia de EsSalud para fortalecer la atención primaria, incrementar la producción asistencial y reducir la carga de los establecimientos de salud mediante campañas de desembalse y jornadas de atención extendida.

El hospital itinerante recorre de manera permanente la costa, sierra y selva del país. En lo que va del año, Hospital Perú ha desarrollado operativos en Lima y Callao en las redes Rebagliati, Almenara y Sabogal, así como en Lambayeque, Huánuco, Ucayali, Puno y Cajamarca, superando las 219 mil atenciones médicas a nivel nacional