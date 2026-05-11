Técnica de vanguardia en EsSalud: pacientes operadas de prolapso uterino se recuperan en tiempo récord

El Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud se consolida a la vanguardia de la cirugía ginecológica en el país. Gracias a la aplicación de unatécnica francesa, vía vaginal, el equipo de ginecología logró que pacientes con diagnósticos complejos de prolapso uterino superen su dolencia y retomen su vida social y familiar con una rapidez sin precedentes.

Tal es el caso de Lourdes Quiroz Rosales (64), madre de familia y docente jubilada. Tras dos años de afección e incomodidades, que le impedían realizar tareas tan simples como efectuar compras o viajar en transporte público, la paciente ha vuelto ahora a su rol de mujer activa.

Fernando Antonio García Armas, médico ginecólogo del Hospital Sabogal, indicó que la paciente llegó con un diagnóstico de prolapso uterino que le provocó el descenso de los órganos pélvicos, por lo que se le extrajo el útero de 10 centímetros, gracias a una técnica francesamínimamente invasiva.

Esta operación permitió un sangrado mínimo y larestauración del eje vaginal y longitud vaginal de ochocentímetros (normal). “Lo más importante para la pacientees que tuvo un dolor postoperatorio casi inexistente", explicó el especialista.

A diferencia de las cirugías tradicionales, este abordaje permite que la paciente se ponga de pie y camine a las pocas horas, logrando el alta hospitalaria en apenas dos días, sin dolor, ni molestias.

“Muchas pacientes temen operarse por la edad o por el tiempo de recuperación, pero hoy la medicina nos permite decirles que pueden y deben tener una vida normal”, señaló el doctor García Armas. El objetivo de estas intervenciones en EsSalud no es solo curar una patología, sino garantizar que la mujer siga siendo independiente, activa y feliz, resaltó.

Por su parte, la paciente Lourdes Quiroz, aseguró sentirse más tranquila y con ganas de salir adelante. “Sigo enseñando a mi nieta y disfrutando de mi familia, sin las limitaciones de antes", afirmó.