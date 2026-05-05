Alertan que el estreñimiento crónico puede ser causa de cáncer de colon

La Decana del Colegio de Nutricionistas del Perú la Magister Rosa Elena Cruz alertó que el estreñimiento crónico puede ser causa de cáncer de colon en algunas personas, pero ello se puede prevenir con una dieta saludable.

Al respecto, la especialista en nutrición nos da a conocer varias recomendaciones que pueden mejorar nuestra salud intestinal y permitir una digestión más fácil.

En primer lugar, la Nutricionista Rosa Elena Cruz, aconsejó no tomar jugos de frutas y en su lugar consumir todos los días frutas crudas ya sean enteras o picadas.

También sugirió consumir ensaladas de verduras frescas, dos veces al día ya que son una buena alternativa para combatir el estreñimiento, al contener fibra, elemento esencial para mejorar el tránsito intestinal.

El agua, recuerda también es fundamental para el funcionamiento apropiado del cuerpo, especialmente del sistema digestivo porque permite tener el tracto gastrointestinal húmedo.

De la misma manera, sugirió antes de acostarse en las noches consumir citrato de magnesio en dosis adecuadas ya que alivia el estreñimiento y mejora la movilidad del tránsito intestinal.

La decana del Colegio de Nutricionistas del Perú Rosa Elena Cruz, manifestó que vivir con estreñimiento crónico no debería ser normal, y que pequeños cambios en los hábitos alimentarios diarios puede hacer la diferencia.

El estreñimiento o constipación intestinal, se presenta cuando una persona tiene dificultad para evacuar o con baja periodicidad, generalmente menos de 3 veces a la semana y con gran dificultad.

El estreñimiento puede ser agudo, cuando es un evento aislado y de corta duración, o crónico, cuando es constante y de larga data.