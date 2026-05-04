EsSalud: Hospital de Especialidades Quirúrgicas Canta Callao ejecutó más de mil cirugías en lo que va del año

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas Canta Callao de EsSalud realizó 1,014 cirugías entre enero y abril de 2026. Esta cifra responde a un plan de desembalse quirúrgico que redujo drásticamente las listas de espera en las especialidades de traumatología, oftalmología y cirugía general.

Este despliegue médico, ejecutado entre el 1 de enero y el 20 de abril, permitió concretar 554 intervenciones de oftalmología, 277 de traumatología y 183 de cirugía general. La iniciativa responde a la estrategia de la actual gestión para agilizar la atención y garantizar que los asegurados de la Red Prestacional Sabogal reciban tratamiento oportuno.

Cabe destacar que el éxito de este plan se apoya en el uso de la torre laparoscópica, un equipo moderno que permite realizar cirugías mínimamente invasivas mediante una cámara de 10 milímetros. Esta tecnología asegura una mayor precisión en procedimientos complejos y favorece una recuperación postoperatoria inmediata, lo que facilita el pronto retorno del paciente a su hogar.

El caso de la señora Sonia

Un ejemplo de ello es la historia de Sonia Silva Salvador Solís (59), una docente residente en Carabayllo que durante dos años padeció de colecistitis crónica y un quiste hepático de 10 centímetros que le generaba dolores intensos y le impedía alimentarse y trabajar con normalidad.

La paciente fue sometida con éxito a este procedimiento quirúrgico, el cual incluyó además el drenaje de un quiste hepático, duró aproximadamente 1 hora y media.

El Dr. Angel Acuña Delgado, cirujano general del hospital, informó que la paciente presentaba colecistitis crónica calculosa, además de un quiste hepático y que eliminó con éxito ambas afecciones. Precisó que el quiste medía aproximadamente 10 x 6 x 3 centímetros aproximadamente, con un volumen estimado de 180 centímetros cúbicos.

“Antes de la operación tuve que suspender mis vacaciones por el dolor constante. Ahora retomo mi trabajo como docente y me reencuentro con mis hermanos”, manifestó la asegurada, quien ya se reintegra a sus actividades diarias.