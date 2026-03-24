Cajamarca recibirá 7 mil atenciones médicas de EsSalud en solo 11 días

La campaña se desarrolla en la localidad de Bambamarca hasta el 25 de marzo y, posteriormente, en Chota, del 26 al 31 de marzo. Durante este operativo del hospital itinerante se busca que la población asegurada acceda a diagnósticos y tratamientos especializados sin necesidad de realizar largos desplazamientos.

Múltiples servicios

En Bambamarca, en coordinación con la Red Asistencial Cajamarca, la atención se brindará en el local de la Asociación Manuel Vásquez Díaz, ubicada en el caserío La Lucma. Un equipo multidisciplinario contará con el equipamiento logístico necesario para ofrecer servicios en medicina interna, medicina familiar, cardiología, ginecología, oftalmología y otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, entre otras especialidades.

Posteriormente, el hospital itinerante de EsSalud se trasladará a Chota. En articulación con la Red Asistencial Lambayeque, las atenciones se realizarán en el Hospital Modular Bicentenario "Gilberto Villena Arrobas". En este establecimiento se brindarán consultas especializadas en medicina interna, medicina familiar, ginecología y gastroenterología, además de servicios de apoyo al diagnóstico como ecografías y rayos X.

La gerenta de Oferta Flexible de EsSalud, doctora Denisse Chávez, resaltó el impacto social de estas jornadas porque “recorren el país para brindar atención especializada y oportuna, acercando nuestros servicios a los asegurados que más lo necesitan”.

El Hospital Perú continúa consolidándose como un pilar de la atención itinerante en la costa, sierra y selva. En lo que va del año, ha ejecutado ocho operativos médicos en regiones como Tacna, Huánuco, Junín y Cajamarca, alcanzando un total de 45 224 atenciones.