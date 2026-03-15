¿Cómo bajar el colesterol? Hábitos que ayudan a cuidar la salud del corazón

El colesterol alto es un problema de salud frecuente que puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud advierte que mantener niveles adecuados es clave para prevenir complicaciones en el corazón y los vasos sanguíneos.

Uno de los pasos más importantes es mejorar la alimentación. Reducir el consumo de frituras, grasas saturadas y alimentos ultraprocesados, y aumentar frutas, verduras y granos integrales puede ayudar a controlar el Colesterol alto.

La actividad física también cumple un papel fundamental. Realizar ejercicios como caminar, correr o practicar Natación al menos 30 minutos al día contribuye a mejorar la circulación y mantener el colesterol en niveles saludables.

Además, especialistas recomiendan evitar el consumo excesivo de alcohol y dejar de fumar. Estos hábitos pueden afectar directamente la salud cardiovascular y elevar el riesgo de enfermedades relacionadas.

Finalmente, es importante realizar chequeos médicos periódicos para controlar los niveles de colesterol. Un diagnóstico oportuno permite recibir recomendaciones o tratamientos adecuados para prevenir complicaciones a largo plazo.