El estrés prolongado puede alterar el ciclo natural del cabello

El estrés constante puede provocar caída de cabello, especialmente cuando el cuerpo permanece por mucho tiempo en estado de tensión. Esta reacción se debe a cambios hormonales que afectan el funcionamiento normal del organismo. Como consecuencia, los folículos capilares pueden debilitarse.

Cuando una persona atraviesa periodos de presión emocional, más cabellos de lo normal pasan a la fase de caída. Esto hace que se pierda una mayor cantidad durante el peinado, el baño o al despertar. Aunque suele ser temporal, puede generar preocupación.

ESTRÉS INTENSO

Especialistas señalan que este tipo de caída no ocurre siempre de inmediato. En muchos casos aparece semanas o meses después de un episodio de estrés intenso. Por eso, algunas personas no relacionan la pérdida de cabello con el momento en que vivieron la tensión.

Para prevenirlo, recomiendan mantener hábitos que ayuden a reducir el estrés. Dormir bien, hacer ejercicio y llevar una alimentación equilibrada puede ayudar. Con el tiempo, el ciclo del cabello suele recuperarse de forma gradual.