Aprende a “estirar” tu cerebro: estos son los hábitos saludables para retrasar la demencia

A medida que envejecemos, el cerebro también experimenta los efectos del paso del tiempo. Sin embargo, científicos señalan que existen hábitos que pueden ayudar a “estirar el cerebro” y contribuir a retrasar la aparición de la demencia o el Alzheimer.

Durante años se ha creído que resolver crucigramas diariamente tiene efectos positivos en la salud cerebral. No obstante, un reciente estudio cuestiona esta idea y plantea que diversas actividades y aficiones funcionan como un entrenamiento cognitivo que permite construir conocimientos y habilidades, fortaleciendo distintas áreas del cerebro.

De acuerdo con las investigaciones, el aprendizaje a lo largo de la vida —desde la infancia hasta la etapa de jubilación— se asocia con un menor riesgo de padecer Alzheimer y deterioro cognitivo. Este proceso debe incluir experiencias intelectualmente estimulantes como leer y escribir, aprender otro idioma, jugar ajedrez, resolver acertijos o visitar museos.

La neuropsicóloga Andrea Zammit, de la Universidad Rush de Chicago, quien dirigió el estudio, sostiene que incluso en la edad mediana se pueden realizar actividades cognitivamente enriquecedoras para mantener una mente activa. Entre ellas menciona aprender música, practicar la observación de aves o participar en juegos de entrenamiento cerebral. “Se trata de encontrar actividades significativas que te apasionen y mantenerlas en el tiempo, en lugar de practicarlas de forma esporádica”, explicó.

Salud física

La especialista también subraya que estas prácticas deben complementarse con hábitos saludables como realizar ejercicio físico, controlar la presión arterial y dormir adecuadamente. Asimismo, el doctor Ronald Petersen, especialista en Alzheimer de la Clínica Mayo, explicó que, si bien nada detendrá por completo el deterioro cognitivo, adoptar un estilo de vida saludable puede ayudar a retrasar su avance.

Además, los expertos mencionan un paso adicional: vacunarse contra el herpes zóster. Investigaciones recientes sugieren que las personas vacunadas podrían presentar un menor riesgo de desarrollar demencia.