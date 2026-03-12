Teletrabajo: EsSalud recomienda cuidar la postura y hacer pausas activas para evitar dolores de espalda y estrés

Ante el trabajo remoto, especialistas aconsejan mantener una posición ergonómica, respetar horarios y evitar la sobrecarga digital.

Ante la disposición del Ejecutivo de implementar teletrabajo en las entidades públicas hasta el viernes 13 de marzo debido a la crisis energética, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomendó adoptar hábitos saludables durante la jornada laboral remota para evitar dolores de espalda, fatiga visual y estrés laboral.

Los especialistas advierten que, aunque el teletrabajo ofrece ventajas como ahorro de tiempo y mayor flexibilidad, también puede generar problemas físicos por malas posturas y agotamiento mental si no se establecen rutinas adecuadas.

El doctor Luis Yupanqui, especialista del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) de EsSalud, explicó que uno de los principales errores al trabajar desde casa es permanecer muchas horas en la misma posición.

“Es importante utilizar una silla con soporte para la espalda, mantener la pantalla de la computadora a la altura de los ojos y a una distancia de 50 a 70 centímetros, y realizar pausas activas cada 50 minutos para evitar dolores de espalda, cuello y cansancio visual”, señaló.

El especialista también recomendó estiramientos simples, caminar algunos minutos y evitar trabajar desde la cama o el sofá, ya que estas posiciones favorecen las malas posturas y el dolor muscular.

Cuidado con el estrés digital

Por su parte, la psicóloga Milagros Martell, también especialista del CEPRIT, advirtió que el trabajo remoto puede generar tecnoestrés y agotamiento emocional cuando no se establecen límites entre la vida laboral y personal.

“La conectividad permanente puede provocar cansancio mental. Por eso es fundamental respetar la desconexión digital, establecer horarios claros de trabajo y mantener comunicación constante con el equipo para evitar el aislamiento”, explicó.

Asimismo, recomendó organizar un espacio específico en casa para trabajar, mantenerse hidratado y programar pausas durante el día, lo que permite mejorar la concentración y el bienestar emocional.

Asesoría a empresas y trabajadores

El Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) de EsSalud viene brindando asesoría y capacitación a empresas e instituciones para promover entornos laborales seguros y saludables.

En lo que va del 2026, el CEPRIT ha intervenido en más de 500 empresas, brindando capacitación a 20 570 trabajadores. De este grupo, 3044 recibieron formación en riesgos psicosociales y 2401 participaron en sesiones de pausas activas.

EsSalud recordó que contar con un sistema adecuado de seguridad y salud en el trabajo ayuda a prevenir enfermedades laborales y mejorar el bienestar de los trabajadores.