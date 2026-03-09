INEI y Susalud acuerdan fortalecimiento de la producción estadística que beneficiará a usuarios de los servicios de salud

Ambas entidades se comprometen a desarrollar acciones conjuntas que fortalezcan la producción estadística del sistema de salud.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que facilitará el intercambio de información, la asistencia técnica y el desarrollo de acciones conjuntas para fortalecer la producción estadística en beneficio de los usuarios de los servicios de salud.

De esta manera, ambas partes se comprometen a desarrollar acciones conjuntas que fortalezcan la producción estadística del sistema de salud, lo que contribuirá a una mejor formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas.

Producción estadística más especializada y de calidad

El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, saludó el convenio de cooperación interinstitucional y aseveró que permitirá que la institución que lidera conozca más sobre la importante labor que realiza Susalud en favor de los usuarios de los servicios de salud, y viceversa, con una producción estadística más especializada y de calidad.

INEI dará asistencia técnica en producción estadística

Entre los compromisos asumidos por el INEI resalta el brindar asistencia técnica a Susalud en materia de producción estadística, metodología, estándares, clasificaciones y procesos de gestión de información; así como contribuir al fortalecimiento de capacidades técnicas en esta institución en estos mismos componentes.

También analizar y procesar la información proporcionada por Susalud para fines estadísticos, difundir información estadística de interés común y considerar en el marco de las encuestas y demás estudios estadísticos del sector salud variables e indicadores tales como acceso, oportunidad, calidad de los servicios de salud, promoción, prevención y protección de los derechos en salud.

Susalud orientará sobre el funcionamiento del sistema de salud

Por su parte, Susalud brindará asistencia técnica al INEI en materias vinculadas al funcionamiento del sistema de salud, proporcionará información de sus registros administrativos, sistemas de información y otras fuentes para fines estadísticos; colaborará en el diseño y validación de indicadores, variables y clasificaciones relacionadas con el acceso, calidad y oportunidad de los servicios de salud y participará en actividades conjuntas de investigación.