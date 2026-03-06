Piura: brigada del Minsa reforzará fumigación contra zancudo del dengue en Máncora y Los Órganos

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el envío de una brigada especializada a la región Piura para intensificar las acciones de control contra el zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue. Las labores se concentrarán en los distritos de Máncora y Los Órganos, zonas que han sido afectadas por recientes lluvias y donde existe mayor riesgo de reproducción del insecto.

De acuerdo con el sector Salud, un total de 22 fumigadores serán desplegados para realizar intervenciones de fumigación y control larvario con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad y reducir la presencia del vector en las viviendas.

El titular del Minsa, Luis Quiroz, informó que el personal contará con máquinas termonebulizadoras, equipos que permiten dispersar insecticida para eliminar a los zancudos adultos que se encuentran en vuelo.

PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE

Las acciones forman parte del Plan de prevención y control del dengue 2026 y contemplan la intervención en 6,455 viviendas ubicadas en los sectores del 1 al 8 de la jurisdicción del centro de salud de Máncora, con el fin de proteger a la población ante posibles brotes de la enfermedad.