Especialista de la Salud alertan que la prediabetes afecta silenciosamente a uno de cada cinco peruanos

El Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que, ante el aumento de los casos de sobrepeso y obesidad que se registran en el país, la prediabetes se ha convertido en una condición de salud que afecta silenciosamente a uno de cada cinco peruanos, quienes tienen alto riesgo de desarrollar diabetes si no se tratan a tiempo.

El doctor César Alatrista, especialista del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que la prediabetes es una etapa previa a la diabetes, caracterizada por niveles de glucosa en sangre superiores a lo normal, pero que aún pueden revertirse con cambios en el estilo de vida.

“Según estudios, la diabetes afecta aproximadamente al 7 % de la población peruana, mientras que la prediabetes alcanza cerca del 20 %. Muchas personas no prestan atención a este diagnóstico, pese a que se trata de una condición reversible si se detecta a tiempo”, señaló el especialista.

Signos que pueden alertar

Uno de los principales riesgos de la prediabetes es que suele desarrollarse sin síntomas evidentes durante años. Sin embargo, existen señales visibles que pueden alertar sobre esta condición, como el sobrepeso, la obesidad, la presencia de acrocordones (pequeños lunares de carne) y la acantosis nigricans, que se manifiesta como un oscurecimiento de la piel en el cuello, axilas o región inguinal.

El especialista explicó que estas manifestaciones están relacionadas con la resistencia a la insulina, proceso que dificulta que el organismo utilice correctamente la glucosa y que, con el tiempo, puede derivar en diabetes.

El diagnóstico de la prediabetes se realiza mediante análisis de sangre. Una glucosa en ayunas mayor a 100 mg/dL o un nivel superior a 140 mg/dL dos horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa pueden indicar la presencia de esta condición. El test de tolerancia oral a la glucosa mide la respuesta del organismo tras ingerir una solución azucarada.

Hábitos perjudiciales que aumentan el riesgo

Dos hábitos aparentemente inofensivos llevan a la prediabetes. Uno es la ingesta diaria de azúcar, que está considerada como algo normal; sin embargo, resulta dañina para la salud, por lo que debe usarse de forma esporádica y en pequeñas cantidades. El otro es el consumo excesivo de carbohidratos, que provoca aumento de peso, siendo recomendable optar por comer cantidades adecuadas y preferir los vegetales y las proteínas magras.

El endocrinólogo manifestó también que “otro factor de riesgo es la falta de actividad física porque, al no quemar calorías, hay acumulación de grasa y esto provoca aumento de peso, lo que favorece la resistencia a la insulina, que es lo que nos lleva a la prediabetes y luego a la diabetes”.

Acciones preventivas

Para evitar el desarrollo de la prediabetes se recomienda tener cuidados en la alimentación y realizar actividad física de manera constante. Aunque la diabetes se desarrolla muchos años después de estar con prediabetes, es recomendable que, tras recibir el diagnóstico, se realicen cambios importantes en el estilo de vida para no llegar a tener esta enfermedad.

Lo primero que se debe hacer es acudir al nutricionista para ser evaluado y poder tener una dieta ordenada. Además, hay que quitar o disminuir el consumo de azúcar, miel y jugos, así como la cantidad de carbohidratos a ingerir para, de esa manera mantener, niveles normales de glucosa y evitar el desarrollo de la diabetes.

También se recomienda un control de glucosa en sangre a toda persona mayor de 35 años, pero el grupo prioritario son aquellos con sobrepeso, obesidad, antecedentes de diabetes gestacional o que tienen antecedentes familiares de prediabetes o diabetes.

“Si se presenta alteración en los niveles de glucosa o si se tiene sobrepeso u obesidad, se deben hacer cambios en el estilo de vida para no llegar a tener diabetes”, agregó el especialista.