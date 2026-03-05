Alertan sobre el riesgo de osteoporosis asociada al uso inadecuado de medicamentos

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis, el Ministerio de Salud (Minsa) hace un llamado a la población y a los profesionales de la salud a tomar mayores precauciones en la prevención, detección temprana y uso adecuado de medicamentos que pueden afectar los huesos.

“La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la disminución de la densidad y calidad del hueso, lo que incrementa el riesgo de fracturas, especialmente en cadera, columna y muñeca. Si bien el envejecimiento y los cambios hormonales son factores de riesgo conocidos, también existen medicamentos que, cuando se usan de forma prolongada o sin supervisión médica, pueden contribuir a la pérdida de masa ósea”, explicó la directora de Farmacovigilancia, Acceso y Uso de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Carmen Cuevas.

Recordó además que todos los medicamentos deben ser adquiridos en establecimientos farmacéuticos autorizados y que se debe informar al médico cuando la persona se encuentra recibiendo un tratamiento prolongado, a fin de evaluar si se necesita calcio, vitamina D o controles médicos para revisar el estado de los huesos.

Recomendaciones

· Evitar tomar medicamentos por cuenta propia.

· Consultar periódicamente al médico si recibe tratamiento por una enfermedad crónica.

· Mantener una alimentación rica en calcio y vitamina D.

· Realizar actividad física regular para fortalecer huesos y músculos.

· Reportar cualquier sospecha de reacción adversa a medicamentos.

En el Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis, el Minsa reafirma su compromiso de promover el uso responsable de medicamentos como parte importante del cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.